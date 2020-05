Il mare e’ in fondo al viottolo, basterebbe incamminarsi e tuffarsi. Piu’ in la’, dieci minuti d’auto, c’e’ una grotta con sauna naturale. Altri dieci minuti e il porticciolo di Gadir, sotto casa di Armani, offre mare, piscina naturale temperata e le antiche pozze romane con l’acqua caldissima dove si curavano i soldati feriti. Tutto questo e’ disponibile ma vietato. A me, a tutti e’ vietato. Off limits. La liberazione e’ in arrivo ma fino all’ennesimo decreto imposto e revocato ognuno sta al suo posto. Ordinati e prudenti, fin troppo forse, qui a Pantelleria. Ma c’e’ una spiegazione, o almeno me la do io: quando una tragedia cosi’ grande come il Coronavirus non ti ha neanche sfiorato pensi che sia doveroso rispettare i limiti imposti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo RISPETTARE I LIMITI IMPOSTI COME RINGRAZIAMENTO AL DESTINO proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento