AGI – E dopo Conte che sarà? “Dopo Conte per il Pd c’è il voto”. In un’intervista a Il Fatto Quotidiano, Goffredo Bettini, consigliere molto ascoltato dal segretario Zingaretti e eminenza grigia del Pd, dice che anche che la legislatura durerà perché “sarebbe una follia politica interrompere il tentativo di questo governo di risollevare e cambiare l’Italia e anche l’opportunità di eleggere un presidente della Repubblica democratico”.

Per Bettini il bilancio del governo “è buono” e “senza trionfalismi, siamo riusciti a tamponare l’emergenza, abbiamo cercato di non abbandonare nessuno, abbiamo sostenuto famiglie, lavoratori e imprese”. Per il suggeritore del segretario,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo “Rispetto a Johnson e Trump, Conte è apparso un gigante”, dice Bettini proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento