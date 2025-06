(Adnkronos) – È in fin di vita all’ospedale di Udine un giovane di origini georgiane che stamane all’alba è stato aggredito a martellate in testa durante una violenta rissa avvenuta all’esterno di una discoteca di Lignano Sabbiadoro (Udine). Soccorso sul posto il ragazzo è stato elitrasportato direttamente a Udine in codice rosso. Indagini in corso da parte delle forze dell’ordine.