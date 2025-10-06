lunedì, 6 Ottobre , 25

Regionali Calabria, l’abbraccio di Tajani a Occhiuto: “Vittoria del centrodestra unito”

(Adnkronos) - Applausi e abbraccio al comitato per...

L’8 e il 9 ottobre torna il Milano Audiovisual Forum

(Adnkronos) - Torna a Milano, i prossimi 8...

Sanità, Palmarini (Nica): “Solitudine e isolamento innescano disturbo mentale”

(Adnkronos) - "C'è un tema che riguarda l'innesco...

Donna romena uccisa a Gela: arrestato un connazionale

(Adnkronos) - Un uomo di 40 anni, di...
rissa-fuori-da-discoteca-a-montesarchio,-gli-sfondano-il-cranio-con-mazza-da-baseball:-17enne-in-coma
Rissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma

Rissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma

DALL'ITALIA E DAL MONDORissa fuori da discoteca a Montesarchio, gli sfondano il cranio con mazza da baseball: 17enne in coma
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un ragazzo di 17 anni è in coma in seguito a una rissa avvenuta la notte tra sabato e domenica all’esterno di una discoteca a Montesarchio (Benevento). Secondo la ricostruzione, due ragazzi sono rimasti feriti e uno di loro è in gravissime condizioni. Il 17enne è ricoverato presso l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento con prognosi riservata e in coma farmacologico. Il ragazzo, residente a Vitulano, durante l’aggressione sarebbe stato colpito alla testa con una mazza da baseball ed ha riportato lo sfondamento del cranio. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Montesarchio.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.