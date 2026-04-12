domenica, 12 Aprile , 26

Vino, Tajani: “Export fondamentale, stiamo lavorando tantissimo”

(Adnkronos) - "L'export è fondamentale, noi dobbiamo guardare...

Elezioni Ungheria, affluenza record alle urne: alle 13 ha votato il 54,14%

(Adnkronos) - Affluenza record alle elezioni parlamentari in...

Vino, Bricolo (Veronafiere): “Asset a sostegno dell’export, a fianco delle aziende”

(Adnkronos) - “Vinitaly rappresenta oggi un’infrastruttura per sostenere...

Africa, Ghribi (Gsd): “No silenzio dopo parole Papa su pace e responsabilità”

(Adnkronos) - Le parole di Papa Leone XIV...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDORissa in Genoa-Sassuolo, Berardi ed Ellertsson espulsi: cos'è successo
rissa-in-genoa-sassuolo,-berardi-ed-ellertsson-espulsi:-cos’e-successo
Rissa in Genoa-Sassuolo, Berardi ed Ellertsson espulsi: cos’è successo
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rissa in Genoa-Sassuolo, Berardi ed Ellertsson espulsi: cos’è successo

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Rissa furiosa in Genoa-Sassuolo. Oggi, domenica 12 aprile, Domenico Berardi e Mikael Ellertsson sono stati espulsi dopo essere venuti alle mani all’intervallo della sfida del Ferraris, valida per la 32esima giornata di Serie A. Tutto è nato sul finale di primo tempo, con il risultato fermo sull’1-0 per i padroni di casa. 

Berardi, dopo uno scontro di gioco, ha iniziato a discutere veementemente con Sabelli. La tensione tra i due è salita alle stelle tanto da richiedere l’intervento dei compagni. Il più ‘deciso’ tra loro è stato Ellertsson, che ha preso a brutto muso il capitano del Sassuolo, con la discussione che è sfociata in un vero e proprio caos. 

Nel tunnel degli spogliatoi infatti i due sono venuti alle mani, con i compagni che faticavano a dividerli. Il tutto sotto gli occhi dell’arbitro Rapuano, che li ha espulsi entrambi. 

 

Previous article
A Massa Carrara un 47enne aggredito in piazza muore davanti al figlio 11enne
Next article
Camorra, smantellato sistema di infiltrazione mafiosa negli appalti in Toscana: 11 arresti

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vino, Tajani: “Export fondamentale, stiamo lavorando tantissimo”

(Adnkronos) - "L'export è fondamentale, noi dobbiamo guardare certamente al mercato Usa ma anche altri accordi come il Mercosur sono cruciali. Stiamo lavorando tantissimo"....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Elezioni Ungheria, affluenza record alle urne: alle 13 ha votato il 54,14%

(Adnkronos) - Affluenza record alle elezioni parlamentari in Ungheria di oggi, domenica 12 aprile: alle 13 ora locale si sono racati alle urne...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Vino, Bricolo (Veronafiere): “Asset a sostegno dell’export, a fianco delle aziende”

(Adnkronos) - “Vinitaly rappresenta oggi un’infrastruttura per sostenere e amplificare la proiezione internazionale del vino italiano, un presidio organizzato che, a partire da Verona,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Africa, Ghribi (Gsd): “No silenzio dopo parole Papa su pace e responsabilità”

(Adnkronos) - Le parole di Papa Leone XIV sulla pace alla vigilia del suo viaggio in Africa "risuonano con una forza che va oltre...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.