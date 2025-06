rissa-verbale-a-porta-a-porta,-vespa-perde-la-pazienza:-“posso-parlare?”

ROMA – È bastato un botta e risposta troppo lungo tra Deborah Serracchiani e Tommaso Cerno per far saltare i nervi a Bruno Vespa. Il conduttore storico di Porta a Porta, abituato a domare duelli politici anche ben più roventi, ha dovuto alzare la voce – letteralmente – per riportare l’ordine nello studio di Rai 1. L’episodio è diventato virale sui social nel giro di poche ore, con il video della sfuriata che ha fatto il giro delle piattaforme.

Tutto accade durante una puntata dedicata al decreto sicurezza, tema che da sempre accende gli animi. In studio ci sono la deputata del Partito Democratico Debora Serracchiani e il giornalista ed ex senatore Tommaso Cerno, che proprio con il Pd ha avuto un passato politico turbolento. Il confronto degenera rapidamente: interruzioni, toni accesi, frasi sovrapposte. Bruno Vespa prova invano a farli tacere per dare la parola alla vicesegretaria della Lega Silvia Sardone, collegata in videoconferenza. Ma ogni tentativo si infrange sul muro dell’invettiva reciproca.

A quel punto, il conduttore – visibilmente irritato – alza la voce, si mette a urlare e cerca di ristabilire il controllo con un sonoro: “Posso parlare?”. La scena, insolita anche per un veterano come lui, ha colpito il pubblico a casa e infiammato X, TikTok e Instagram, dove gli utenti si sono divisi tra chi solidarizza con Vespa e chi ironizza sullo “scontro tra ex compagni di partito”.

A rendere ancora più grottesca la situazione, l’impassibilità della Sardone, rimasta in attesa per lunghi minuti nel riquadro del collegamento video, spettatrice silenziosa di uno studio fuori controllo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it