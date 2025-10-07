ristorante-gabbiano-3.0-premiato-per-carta-vini-a-milano-wine-week

Milano, 7 ott. (askanews) – Alla quinta edizione della Milano Wine Week, la carta dei vini del ristorante Gabbiano 3.0 di Marina di Grosseto (Grosseto), una stella Michelin, è stata premiata come migliore nella categoria “Alta Ristorazione”. Nella stessa occasione, il sommelier e direttore di sala Marco De Signoribus è stato inserito per il secondo anno consecutivo tra i Top 100 Sommelier d’Italia, confermandosi tra i professionisti più apprezzati del panorama nazionale.

Il doppio riconoscimento “valorizza la cura e la coerenza della selezione del Gabbiano 3.0, frutto di un lavoro di squadra guidato dalla ricerca diretta sui produttori e da una visione che mette in dialogo cucina e cantina”.

“Questi premi sono il risultato di un lavoro quotidiano di ascolto e confronto con i produttori. Un riconoscimento al metodo, alla squadra e alla passione che mettiamo nella selezione” afferma Marco De Signoribus, sottolineando che “ogni bottiglia in carta rappresenta una storia che vogliamo raccontare ai nostri ospiti”.

Il ristorante, guidato dallo chef Alessandro Rossi, ha recentemente proposto anche il percorso “I viaggi di Marco”, un itinerario di abbinamenti che unisce vino, cocktail e fermentati in sette tappe pensate per accompagnare il menu degustazione “Traversando la Maremma toscana”. L’approccio mira a superare i confini tradizionali del wine pairing, introducendo temperature non convenzionali, calici inconsueti e una sequenza studiata per alternare intensità e leggerezza.

“Volevamo creare un percorso enogastronomico che alternasse picchi espressivi e momenti di leggerezza” spiega De Signoribus, aggiugendo “dal raro sakè rosato servito freddo in apertura fino al vino rosso proposto in un calice da bianco giovane, ogni scelta è pensata per esaltare aromi secondari e abbinamenti inaspettati”.