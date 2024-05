ristorazione,-prospettive-positive-per-2024-ma-attenzione-a-sfide

Rapporto Bain and Company Italia in collaborazione con Fipe

Roma, 14 mag. (askanews) – Il 2023 per il settore Ho.Re.Ca. è stato un anno caratterizzato da una significativa crescita delle catene di ristorazione, pari a circa l’11% del mercato. Si sono fatti spazio nell’arena anche i piccoli operatori nazionali che già contano oltre un terzo della rete. E il settore dovrebbe continuare a crescere nel 2024 a un tasso di circa 4-5% a valore, nonostante un inizio a rilento in alcuni comparti. Si stima che la componente prezzo contribuirà anche nel 2024 alla crescita del settore, anche per l’effetto trascinamento dovuto all’eredità del 2023.

Nonostante la prevista crescita, non mancheranno le sfide da affrontare. La carenza di personale qualificato e la riduzione del potere d’acquisto dei consumatori rimangono fattori critici che influenzeranno il settore e che richiederanno agli operatori strategie mirate. E’ quanto emerge dall’approfondimento di Bain & Company Italia in collaborazione con FIPE-Confcommercio, presentato in occasione del lancio del Rapporto Annuale Ristorazione.

“Il settore HoReCa – spiega in una nota Sergio Iardella, Senior Partner di Bain & Company – sta dimostrando resilienza e adattabilità di fronte alle sfide in corso. Gli operatori che abbracciano l’innovazione e adottano soluzioni tecnologiche saranno meglio posizionati per affrontare il futuro”.