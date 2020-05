Ristrutturare senza spendere un euro, ecco come funziona l’ecobonus

“Una rivoluzione per l’economia e l’ambiente”: così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Riccardo Fraccaroi, ha definito l’approvazione del Superbonus al 110% per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico delle abitazioni.

“Il superbonus al 110% consentirà di realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero per i cittadini. Una proposta shock” aggiunge Fraccaro “per affrontare la situazione economica senza precedenti dal secondo dopoguerra a oggi che il Paese sta attraversando, ma anche la grave crisi climatica del pianeta che deve rappresentare una priorità assoluta. I cittadini che effettuano questi lavori otterranno una detrazione fiscale pari al 110% della somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta all’azienda che ha effettuato i lavori.

