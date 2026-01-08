giovedì, 8 Gennaio , 26

Farmaci per dimagrire, stop alle iniezioni e i chili tornano in fretta: lo studio

(Adnkronos) - Chi smette di prendere farmaci antidiabete...

Influenza, il pediatra: “Nei prossimi giorni prevedibile aumento casi”

(Adnkronos) - L'influenza rischia di mettere a letto...

Ancora freddo ma il meteo cambia ancora, le previsioni per la prossima settimana

(Adnkronos) - Importante cambio di passo per il...

Groenlandia, le quattro strategie dall’Europa per salvarla da Trump

(Adnkronos) - Ora che Donald Trump parla con...
risultati-serie-a,-cremonese-a-quota-22,-cagliari-19
Risultati serie A, Cremonese a quota 22, Cagliari 19

Risultati serie A, Cremonese a quota 22, Cagliari 19

AttualitàRisultati serie A, Cremonese a quota 22, Cagliari 19
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 7 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Cremonese-Cagliari 2-2

Diciannovesima giornata: Pisa-Como 0-3, Lecce-Roma 0-2, Sassuolo-Juventus 0-3, Bologna-Atalanta 0-2, Napoli-Verona 2-2, Lazio-Fiorentina 2-2, Parma-Inter 0-2, Torino-Udinese 1-2, Cremonese-Cagliari 2-2, ore 20.45 Milan-Genoa.

Classifica: Inter 42, Milan, Napoli 38, Roma, Juventus 36, Como 33, Atalanta 28, Bologna 26, Lazio, Udinese 25, Sassuolo, Torino 23, Cremonese 22, Cagliari 19, Parma 18, Lecce 17, Genoa 15, Fiorentina, Verona 13, Pisa 12.

Ventesima giornata: sabato 10 gennaio ore 15 Como-Bologna, Udinese-Pisa, ore 18 Roma-Sassuolo, ore 20.45 Atalanta-Torino, domenica 11 gennaio ore 12.30 Lecce-Parma, ore 15 Fiorentina-Milan, ore 18 Verona-Lazio, ore 20.45 Inter-Napoli, lunedì 12 gennaio ore 18.30 Genoa-Cagliari, ore 20.45 Juventus-Cremonese.

Recuperi: mercoledì 14 gennaio ore 18.30 Napoli-Parma, ore 20.45 Inter-Lecce, giovedì 15 gennaio ore 18.30 Verona-Bologna, ore 20.45 Como-Milan.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.