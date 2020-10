Rita Dalla Chiesa, il film della sua vita a Live Non è la D’Urso: dall’attentato del padre a Fabrizio Frizzi | Video Mediaset

Rita Dalla Chiesa a Live Non è la D’Urso rivive il film della sua vita: dall’attentato del padre, il Generale Carlo Alberto all’amore per Fabrizio Frizzi fino alla figlia Giulia. Un momento davvero emozionante per la conduttrice e scrittrice che, sul finale in lacrime, commenta: “é tosto Barbara, è stato bellissimo, avete condensato tanto amore, ne ho avuto tanto, ma ho anche sofferto tanto. Tornerei indietro per riavere tutto l’amore anche se ci è costato tanto, ma è vero che abbiamo avuto…ringrazio infinitamente mio papà e Fabrizio”.

Ecco il video Mediaset con il film della vita di Rita Dalla Chiesa a Live – Non è la D’Urso.

