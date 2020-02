Rita Rusic a Live Non è la D’Urso parla di Valeria Marini, Cecchi Gori e Adriana Volpe | Video Mediaset

Rita Rusic si racconta a Live – Non è la D’Urso. L’ultima eliminata del Grande Fratello Vip 200 racconta la sua verità negli studi di Barbara D’Urso. In primis dal confronto – scontro con Valeria Marini, ex compagna di Vittorio Cecchi Gori.

Sopra il video mediaset dell’ingresso in studio di Rita Rusic.

Durante la chiacchierata con Barbara D’Urso, Rita Rusic si sofferma sul rapporto con Valeria Marini che si è difesa precisando: “mai intromessa tra Rita e Vittorio”, ma la Rusic replica: “Mente!” e precisa: “i bambini erano piccoli non hanno mai avuto problemi con la frequentazione con il padre, ma hanno avuto problemi solo quando il padre frequentava lei“.

Non solo, Rita Rusic parla anche dello scontro avvenuto all’interno della casa del GF VIP 4 con Adriana Volpe: “lei ha visto in me una rivale, avevo fatto la copertina di Chi, Verissimo, in rappresentanza delle donne, lei si sente più importante quindi si è scagliata contro di me“.

