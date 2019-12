Rita Rusic a Verissimo ha parlato della sua vita. L’infanzia vissuta in collegio, il matrimonio con Cecchi Gori, i figli ed il futuro. Come sarà per lei l’esperienza al Grande Fratello Vip? La Rusic ha detto di non volerci pensare, ma di credere che sicuramente sarà dura. Ecco l’intervista integrale nel video Mediaset.

