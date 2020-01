Al Gf Vip 4 Rita Rusic finge di non conoscere Andrea Denver? Nella nuova puntata di Live, in onda tra ieri ed oggi, domenica 26 e lunedì 27 gennaio 2020, Barbara D’Urso ha letto ai telespettatori il contenuto dell’attesa busta – shock riguardante i due concorrenti di Grande Fratello Vip. “Conoscenza molto molto molto approfondita” le parole rese note in diretta tv dalla conduttrice. Il video da Mediaset Play.

