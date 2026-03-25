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Ritirato invito a Santanchè dagli Stati Generali: “Serve coerenza istituzionale”
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Ritirato invito a Santanchè dagli Stati Generali: “Serve coerenza istituzionale”

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ROMA – Una presa di posizione netta, accompagnata dal ritiro di un invito pubblico. È quanto emerge dalla nota diffusa in vista degli Stati Generali della Sostenibilità e della Sicurezza, in programma a Roma giovedì 26 e venerdì 27 marzo, dalle 9.30 alle 17.30. Il documento è firmato da Massimo Lucidi, presidente della Fondazione e-novation, con sede a Palazzo Marescalchi Belli.

IL RICHIAMO ALLE DIMISSIONI

Nel testo si sottolinea come gli incarichi politici siano per loro natura temporanei e legati a una funzione di servizio. Da qui la critica alla scelta di non rassegnare le dimissioni, nonostante – viene evidenziato – una richiesta arrivata dal presidente del Consiglio.

Un passaggio che si inserisce nel dibattito politico attuale e richiama il tema della responsabilità istituzionale.

RITIRATO L’INVITO AL CONFRONTO

Alla luce di queste considerazioni, gli organizzatori hanno deciso di ritirare pubblicamente l’invito a Daniela Santanchè, che avrebbe dovuto partecipare a un confronto sul turismo responsabile e sostenibile.

La decisione viene motivata con l’impegno sul tema e con la necessità di mantenere coerenza rispetto ai principi espressi nella nota.
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