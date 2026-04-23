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Ritirato un lotto di mozzarelle: la data di scadenza è sbagliata. Qual è il prodotto
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Ritirato un lotto di mozzarelle: la data di scadenza è sbagliata. Qual è il prodotto

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ROMA – Ritirata dal mercato (con invito ai consumatori che l’avessero comprata a riportarla al punto vendita) la mozzarella “Mozzarella da latte del Mugello BIO” di marchio “Amù – Amorebio” in confezioni da 125 grammi (è il peso sgocciolato, quello complessivo è 210 grammi): la notizia è stata diffusa dal ministero della Salute che ieri, 22 aprile, ha emesso un apposito avviso di richiamo del prodotto su segnalazione degli stessi produttori. Motivo? Sul lotto è stata apposta un’etichetta sbagliata: la data di scadenza non è 30 maggio 2026 e invece la data di scadenza corretta è 30 aprile. Quindi potrebbe esserci un rischio microbiologico se qualcuno dovesse consumarlo oltre la data del 30 aprile. I consumatori sono invitati a riportare la mozzarella al punto vendita per una sostituzione di prodotto rimborso. La mozzarella in questione è prodotta dal caseificio Artlatte srl di Porcari in provincia di Lucca.

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