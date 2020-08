Il ritiro del Napoli a Castel di Sangro, in Abruzzo, si avvicina sempre di più. Saranno quasi due settimane, tra il 24 agosto ed il 5 settembre, in cui Gattuso ed i suoi uomini potranno lavorare al meglio per la prossima stagione.

Ritiro Castel di Sangro, programmate tre amichevoli: i dettagli

Intanto sono spuntate ultime sulle tre amichevoli che gli azzurri affronteranno nel corso del ritiro, secondo quanto riferito dal giornalista Auletta, le cui date ufficiali verranno comunicate domani. Il Napoli dovrebbe giocare contro il Castel di Sangro (Eccellenza), il Teramo (Serie C) e L’Aquila (Eccellenza).

