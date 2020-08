Ritiro, il Prof. Mirone: “Massima attenzione al protocollo, tampone a De Laurentiis? Una troupe intera a tenerlo fermo”

È finalmente iniziata ufficialmente la stagione del Napoli 2020-2021. Questa mattina gli azzurri sono giunti a Castel di Sangro per dare il via al ritiro precampionato. Prima di salire sul pullman, però, hanno dovuto attendere l’esito dei tamponi che hanno confermato la negatività dell’intero parco calciatori e staff. In virtù di questo, il Prof. Vincenzo Mirone, responsabile della consulta medica della SSC Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha espresso la sua soddisfazione per lo stato di salute dei partenopei e ha detto la sua sul protocollo che dovrà essere osservato durante il ritiro.

Regole rigidissime per il ritiro del Napoli

Il Prof. Vincenzo Mirone, responsabile della consulta medica della SSC Napoli, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della particolare situazione di un ritiro ‘sterilizzato’: “Siamo molto soddisfatti poiché tutti i tamponi di calciatori e staff sono risultati negativi. I nuovi test permettono di conoscere il risultato molto velocemente, ed è andato tutto per il meglio. Durante il ritiro di Castel di Sangro i test verranno effettuati settimanalmente. Il protocollo va rispettato con la massima attenzione, non bisogna abbassare la guardia. Del rapporto con i tifosi se ne occuperà la società insieme al Sindaco e alla Questura. Le direttive si preannunciano rigide e sono tranquillo anche perché la squadra azzurra è seguita da una troupe della Federico II. C’è tanto entusiasmo e lo condivido. L’unica incognita resta la data di inizio della Serie A, secondo me troppo vicina. Con l’incertezza, dal punto di vista sanitario, che sta caratterizzando gli ultimi giorni, il campionato potrebbe anche slittare. Il tampone a De Laurentiis? serve una squadra di lavoro per tenerlo fermo! È una persona incredibile, c’è stima reciproca”.

