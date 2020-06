Ritiro Napoli a Castel di Sangro, il consigliere comunale: “È quasi certo, incontro positivo con De Laurentiis”. I dettagli

Umberto Murolo, consigliere comunale ed ex sindaco di Castel di Sangro, ai microfoni di Napolisoccer.net ha parlato della possibilità che il comune ospiti il ritiro del Napoli al termine di agosto.

Non sarà possibile, infatti, organizzare il solito tour di Dimaro, a causa dei tempi dell’attuale stagione, ma la squadra avrà sicuramente bisogno di una preparazione estiva per l’annata 2020-21. Il presidente De Laurentiis per tale ragione è stato a Castel di Sangro pochi giorni fa: “Ha visitato Castel di Sangro l’altro ieri. Pare che, quasi con certezza, abbia scelto la nostra città – spiega Murolo – per ospitare questo importante ritiro estivo. Stiamo un po’ in silenzio. Non vogliamo far troppo rumore in quanto vorremmo ci fosse prima la certezza. L’albergo visitato, lo Sport Village, ha fatto un’ottima impressione al club, per la qualità della struttura ed una palestra eccellente. L’incontro con il presidente De Laurentiis è stato certamente positivo”.

La collaborazione di Castel di Sangro col Napoli

“Tutte le squadre che abbiamo ospitato sono sempre ritornate. Sicuramente il Napoli si troverà bene se dovesse scegliere Castel di Sangro. Napoli è legata alla nostra città ed a Roccaraso, il mio bisnonno ad esempio nel lontano 1860 si trasferì da Napoli a Castel di Sangro ed è rimasto qui. Il mio cognome testimonia la mia origine partenopea. La presenza del calcio Napoli può incrementare ancor più questo legame. Sarebbe per la nostra città motivo di vanto soprattutto ora dopo il successo degli azzurri in Coppa Italia. Se il Napoli cerca un posto tranquillo con strutture ed impianti eccezionali, Castel di Sangro è l’ideale, ci siamo trasformati in una eccellenza per quanto riguarda l’accoglienza sia degli eventi calcistici ma anche di altri sport come il tennis”.

