Ritiro Napoli, giornalista positiva al coronavirus: in isolamento insieme ad altri colleghi

Il Napoli prosegue il suo ritiro a Castel di Sangro, ma nella giornata di oggi è arrivata una notizia che ha messo in apprensione tutto l’ambiente azzurro. Una giornalista che segue la squadra partenopea è risultata positiva al Covid-19. La donna è stata messa in isolamento in una struttura ricettiva, insieme a 7 colleghi. Era rientrata da pochi giorni dalla Sardegna e si era sottoposta al test sierologico e al tampone in una struttura privata, dandone comunicazione all’Asl. Poi, la notizia della positività. Verdetto ritenuto incerto dall’Asl, in quanto il test era stato effettuato da una struttura esterna non riconosciuta. Quindi, la ripetizione del tampone e oggi l’ufficialità della positività.

Giornalista positiva al Covid-19

Ora è ufficiale, una giornalista che segue il Napoli a Castel di Sangro è risultata positiva al Covid-19. La donna ora è in isolamento e sono state già messe in atto tutte le procedure del caso. Stessa sorte per suoi 7 colleghi che, però, sono risultati negativi al tampone. Il sindaco di Castel di Sangro ha così commentato la vicenda: “La donna sapendo di essere stata fuori regione ha adottato fin da subito tutte le precauzioni, Abbiamo seguito il percorso naturale del protocollo e il contagio resta circoscritto all’unico caso”.

