Ritorna “Tradizioni e Tendenze” delle Cantine Rea per il “Bentornato Primo Frutto Novello” XIX edizione

Dopo la pausa dello scorso anno a causa della zona rossa scaturita dall’ emergenza da Covid-19, domenica 14 novembre dalle 10,30 alle 14,00 ritorna “Tradizioni e Tendenze” l’evento firmato Cantine Rea, produttori di vini da 5 generazioni, dal 1850 la tradizione di produrre buoni vini nel tempo con un particolare processo d’invecchiamento in una caratteristica grotta tufacea dell’ 800.

Durante la mattinata si terrà la presentazione dell’Aglianico Novello vendemmia 2021 prodotto dalle succitate Cantine Rea che quest’anno avrà un sapore ed un odore ancora più inebriante.

Sarà una domenica mattina di cultura e gusto alla scoperta di sapori e di odori sopraffini in abbinamento con castagne calde.

Un programma allettante che vedrà l’apertura con la mostra di opere dipinte completamente con il vino “Fil Rouge”, assaggi di mortadella Bologna I.G.P. Villani con pane caldo, degustazione guidata dei Maestri ONAF del formaggio “Il Carmasciano Classico” al latte di pecora dell’AZ. in abbinamento con miele di bosco dell’AZ. Fiorylandia.

Un evento dedicato agli amanti del buon gusto e alle famiglie, un laboratorio di etichettatura per bambini che prevede per tutti i partecipanti un gustoso gadget a cura dell’azienda Salumi Beretta e l’esposizione fotografica della vendemmia dei piccoli 2021, con pigiatura tradizionale, ossia con in piedi, realizzata in collaborazione con il Club Napoli di Casalnuovo.

Media partner dell’evento Canale Uno tivù che riprenderà il meglio della mattinata realizzandone successivamente uno special.

L ‘appuntamento è per Domenica 14 Novembre presso le Cantine Rea, C.so Umberto I, 176, Casalnuovo di Napoli, con ingresso gratuito, forniti di green pass e mascherina.

