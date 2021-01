AGI – Ritorno a scuola, in presenza, questa settimana per molti ragazzi delle scuole superiori ma “la maggior parte di loro non si fida, pensa sia un tempo destinato a chiudersi di nuovo presto. Non vivono con convinzione questo ritorno”. Alessandra Ronzoni, psicologa consigliere dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, specializzata in sportelli di ascolto per adolescenti, racconta come i giovani siano stati, in un certo modo, travolti dall’emergenza Covid e come abbiano difficoltà a reagire a questa situazione.

“È come se da un anno le scuole stessero partecipando ad un esperimento sociale”

“È come se da un anno – spiega – gli istituti della scuola secondaria di secondo grado stessero partecipando ad un grande esperimento sociale in cui lo strumento tecnologico è il protagonista,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Ritorno in classe in presenza? “I ragazzi non si fidano, temono nuove chiusure” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento