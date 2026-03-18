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Ritratti di energia, Marco Garofalo presenta il suo libro e una mostra
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Ritratti di energia, Marco Garofalo presenta il suo libro e una mostra

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Il progetto voluto dalla Fondazione Banco dell’Energia

Milano, 18 mar. (askanews) – “L’energia è dappertutto. Come raccontare l’energia e l’accesso all’energia? È quel che ho cercato di fare, raccontando una ventina tra i progetti più importanti di Banco dell’Energia lungo tutto il nostro Paese: Milano, Brescia, Bergamo, Torino, Cagliari , Roma, Napoli , Potenza e Foggia. Ho raccontato e ho scattato le fotografie ma soprattutto la prima cosa che ho fatto è stata quella di rallentare la mia percezione delle cose per allinearmi con quello che le persone che stavo andando a incontrare avevano da raccontarmi”. Così il fotografo Marco Garofalo racconta il volume fotografico “Ritratti di energia” voluto da Fondazione Banco dell’energia, curato dal critico Nicolas Ballario e edito da Moebius. Il libro nasce per celebrare 10 anni di iniziative contro la povertà energetica. “Il mio obiettivo – prosegue Garofalo – era quello di fotografare nel modo più sensibile e profondo possibile la povertà energetica, declinata poi in un tema di giustizia energetica con un’attenzione per le fasce più deboli della popolazione. Ma non solo, c’è anche un impegno forte che si può misurare con un’energia, quella che non si misura nei contatori, ma quella interiore, delle relazioni , dell’aiuto e dell’attenzione per queste persone”. Fino al 26 aprile 30 degli 80 scatti contenuti nel volume sono in mostra a Milano lungo via Dante.

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