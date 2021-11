Ritrovato a Foggia un motorino rubato a Salerno 23 anni fa

BARI – È risalito in sella al suo “Ciao” dopo 23 anni. Il motorino gli era stato rubato nel 1998 e a ritrovarlo sono stati i carabinieri di Celenza Valfortore (Foggia) che hanno contattato il legittimo proprietario: un 50enne di Salerno. Il suo ritrovamento è stato casuale: i militari hanno incrociato un uomo in sella al motorino e dai controlli successivi è emerso che il mezzo era stato rubato. “È stato come tornare indietro nel tempo”, ha detto il 50enne dopo aver raggiunto la caserma del foggiano e aver rivisto il motorino.

