giovedì, 22 Gennaio , 26

Europa League, oggi Roma-Stoccarda – La partita in diretta

(Adnkronos) - La Roma torna in campo in...

Sesso, le misure contano davvero? Ecco l’effetto delle dimensioni su uomini e donne

(Adnkronos) - Nel sesso le misure non contano,...

Non ricaricava il braccialetto elettronico per non farlo funzionare: arrestato

(Adnkronos) - Non ricaricava intenzionalmente il braccialetto elettronico...

Pagani (Cotec): “Rapporto indica valori positivi dell’Italia sulle competenze innovative”

(Adnkronos) - “Dal Report 2025 della Fondazione Cotec...
ritrovato-boro:-il-cane-sopravvissuto-al-disastro-ferroviario-in-spagna-torna-tra-le-braccia-della-sua-famiglia
Ritrovato Boro: il cane sopravvissuto al disastro ferroviario in Spagna torna tra le braccia della sua famiglia

Ritrovato Boro: il cane sopravvissuto al disastro ferroviario in Spagna torna tra le braccia della sua famiglia

MondoRitrovato Boro: il cane sopravvissuto al disastro ferroviario in Spagna torna tra le braccia della sua famiglia
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Una nota di speranza in mezzo alla tragedia che ha colpito il sud della Spagna: Boro, il cane disperso dopo il devastante scontro tra due treni ad alta velocità nei pressi di Adamuz (Cordova), è stato finalmente ritrovato e riconsegnato alla sua famiglia. Il meticcio risultava scomparso dal giorno dell’incidente, avvenuto il 18 gennaio lungo la linea ferroviaria tra Malaga e Madrid, che ha causato decine di vittime e numerosi feriti.

Boro era a bordo con Ana García Aranda, 26 anni, e sua sorella, entrambe rimaste ferite nell’impatto. In seguito alla collisione, il cane, spaventato dal caos, si era allontanato e aveva fatto perdere ogni traccia, scatenando una vasta mobilitazione di volontari, autorità locali e cittadini che avevano diffuso appelli e immagini per ritrovarlo.

Dopo diversi avvistamenti e tentativi infruttuosi di cattura, Boro è stato finalmente individuato e messo in sicurezza grazie alla collaborazione tra volontari, agenti del Seprona (Servizio di Protezione della Natura della Guardia Civil) e gruppi animalisti. Subito dopo l’individuazione, il cane è stato riunito con Ana, che lo ha accolto con grande emozione.

Oltre al felice ritorno di Boro, gruppi veterinari locali hanno anche offerto supporto specializzato per seguire il cane dopo lo stress subito nei giorni della sua scomparsa, sottolineando l’importanza di un recupero psicologico oltre che fisico.

(Foto dalla pagina Facebook PACMA – Partido Animalista)
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.