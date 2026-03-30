ritrovato-il-peschereccio-iraniano,-arrivano-le-forze-spagnole

ROMA – Nave Bianchi avrebbe ritrovato il peschereccio iraniano piratato, Al Wasemi 786. In volo in queste ore, rendono noto fonti riservate all’agenzia Dire, droni ed elicotteri. Starebbe arrivando la fregata spagnola Canarias (parte della missione Atalanta) con le forze speciali.

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