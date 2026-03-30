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Ritrovato il peschereccio iraniano, arrivano le forze spagnole
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Ritrovato il peschereccio iraniano, arrivano le forze spagnole

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ROMA – Nave Bianchi avrebbe ritrovato il peschereccio iraniano piratato, Al Wasemi 786. In volo in queste ore, rendono noto fonti riservate all’agenzia Dire, droni ed elicotteri. Starebbe arrivando la fregata spagnola Canarias (parte della missione Atalanta) con le forze speciali.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

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