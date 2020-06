Rivedi l’Evento Apple in cui è stato presentato iOS 14, macOS Big Sur e tanto altro [Video]

L’evento Apple si è concluso già da diverse ore ma se non eravate a casa oppure non avete potuto seguire la presentazione in diretta, allora in questa pagina vi offriamo la possibilità di riguardare il video integrale.

Lo streaming è presente su YouTube, vi basta premere il tasto Play e potrete anche saltare alle parti più interessanti.

07:40: inizia la presentazione di iOS 14

34:12: inizia la presentazione di iPadOS 14

44:38: si parla dell’aggiornamento software per le AirPods

47:50: inizia la presentazione di watchOS 7 1:11:24: qui si inizia a parlare di macOS Big Sur



Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rivedi l’Evento Apple in cui è stato presentato iOS 14, macOS Big Sur e tanto altro [Video] proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento