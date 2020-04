La riviera romagnola si appresta a essere blindata in vista delle festività pasquali. Circa 470 tra uomini e donne in divisa pattuglieranno, da Cattolica a Comacchio, le strade dei lungomari e dei capoluoghi spingendosi anche ai comuni dell’entroterra.

Quello che si vuole scongiurare è l’afflusso di persone nelle seconde case al mare o in collina. Non mancherà personale in borghese e posti di blocco saranno allestiti nell’arco delle 24 ore.

Osservata speciale è la provincia di Rimini in cui vige un’ordinanza regionale più stringente: qui si alterneranno 350 unità delle forze dell’ordine. Saranno attivi check point in tutte le principali vie d’accesso al territorio,

L’articolo Riviera Romagnola ‘blindata’ in vista della Pasqua proviene da Notiziedi.

