Rivive all’Aquila partita (in Jazz) tra Bobby Fischer e James Sherwin

Battle tra solisti su scacchiera gigante, produzione del festival

Roma, 4 set. (askanews) – Tra gli appuntamenti più attesi della nona edizione de “Il jazz italiano per le terre del sisma” dell’Aquila c’è statoun evento originale prodotto direttamente dal festival, la Partita a scacchi in Jazz, realizzata in collaborazione con Accademia di Belle Arti dell’Aquila, Conservatorio A. Casella, Teatro dei 99.È stata la prima partita a scacchi jazz vivente, che ha riprodotto la storica partita tra Bobby Fisher e James Sherwin del 1957 nello Stato del New Jersey. L’intento – secondo gli organizzatori – era quello di affiancarla alle storiche “battles” tra i solisti delle band afroamericane degli anni ’30, che si sfidarono su numerosi palchi fino a raggiungere l’apoteosi in quel di Kansas City.Il festival ha confermato l’organizzazione e il coordinamento della associazione Jazz all’Aquila e il coinvolgimento operativo della Federazione Nazionale “Il Jazz Italiano”; è promosso e sostenuto dal Ministero della cultura, il Comune dell’Aquila, è promosso da Regione Abruzzo, con il sostegno dei Main Sponsor SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, e NuovoIMAIE, il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, dei molti partner tecnici coinvolti. L’evento, inoltre, vede coproduzioni con alcuni dei più importanti enti culturali del territorio come Teatro Stabile d’Abruzzo, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Alfredo Casella, Museo MAXXI L’Aquila, Teatro dei 99; si segnala anche la collaborazione con la Azienda vinicola locale Beominacum.