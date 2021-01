Rivolta dei manifestanti pro Trump. Capitol Hill in lockdown

AGI – I sostenitori di Donald Trump hanno sfondato le barricate della polizia e sono riusciti a entrare al Congresso che è stato posto in lockdown fino a giovedì mattina. La certificazione dei voti del collegio elettorale a Capitol Hill per l’incoronazione di Joe Biden è stata quindi interrotta e riprenderà alle 20 ora locale (alle 2 del mattino del 7 gennaio in Italia). Negli scontri, secondo la Nbc, è morta una donna colpita al petto.

Trump ha pubblicato un video-appello sui social per placarli. “Capisco il vostro dolore, so che state male, abbiamo avuto un’elezione che ci è stata rubata.

