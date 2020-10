Rivoluzionaria, simmetrica e accessibile. Ecco la nuova Citroen AMI

Nell’arco della Milano Design Week, Citroen ha presentato Ami 100% Electric, la soluzione della casa francese per rispondere alle nuove esigenze di mobilità. Accessibile a tutti, sia in termini di costi, sia perchè per guidarla basta il classico “patentino”, la nuova Ami è studiata soprattutto per muoversi in ambito urbano. Con le sue dimensioni ridotte (2,40 metri di lunghezza e 1,40 di larghezza), la velocità massima di 75 km/h, un’autonomia di 75 km e una batteria da 5,5 kWh ricaricabile in sole tre ore da una normale presa di corrente a 220 volt, l’ultima nata di casa Citroen è il mezzo ideale per muoversi in città,

