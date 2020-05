“Noi siamo pronti per l’eventuale ripresa, restiamo in attesa del confronto del 28 col Governo. Appena sapremo esattamente le linee del protocollo da adottare applicheremo delle strategie di ripartenza. Per ora ci sono solo ipotesi, ma gli arbitri si stanno allenando da tempo”. Lo ha dichiarato Nicola Rizzoli parlando, ai microfoni di Sabato Sport su Rai Radio1, della possibile ripartenza del campionato. “Se c’e’ malcontento da parte nostra? No – ha spiegato il designatore degli arbitri di Serie A – Ci sono preoccupazioni, pensieri su alcuni argomenti da risolvere, attesa per capire come verranno affrontati vari step e quale sara’ il modo migliore per ripartire in sicurezza,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Rizzoli “Arbitri pronti, attendono le decisioni del Governo” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento