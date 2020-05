Rizzoli: “Esistono anche arbitri permalosi. Si chiudono e fanno l’opposto”

Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, ha lasciato delle dichiarazioni in un webinar di Bologna Academy in merito ad alcune regole che saranno una novità e dell’atteggiamento di alcuni arbitri. Di seguito le parole.

Rizzoli: “Esistono anche arbitri permalosi”

Personalità – Esistono arbitri di ogni tipo: ci sono anche quelli permalosi, come in qualsiasi altro ambito. Più gli si va vicino più si indispettiscono, così anche per il VAR: sono cose che possono avvenire. Se hanno quel tipo di carattere allora tenderanno di fare proprio l’opposto di quanto gli si chieda in campo.

Nuove regole – Il fallo di mano resta l’irregolarità più complessa: è stata eliminata la volontarietà per dargli quindi più oggettività. Ma continua a rimanere complicato definirla ed eliminare i margini di errore.

