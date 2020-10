Rizzoli sul caso Inter-Juve del 2018: “Dubito che ci sia un video senza audio”

Resta al centro delle polemiche quanto accaduto in occasione del match di Inter-Juve del 2018. Al centro della questione, ancora aperta, una mancata ammonizione, con conseguente espulsione, in occasione del fallo di Pjanic, centrocampista dei bianconeri, ai danni di un avversario nerazzurro. Sul caso della gara di campionato Inter-Juve è stato interpellato anche Nicola Rizzoli, attuale responsabile e designatore della CAN A. Di seguito le dichiarazioni rilasciate ai microfoni de Le Iene.

Rizzoli, le parole sul caso Inter-Juve del 2018

“Pecoraro ci ha chiesto l’audio di tutta la partita che non esiste, non viene fatta e non è in possesso di nessuno. Esistono degli audio di alcuni episodi ma on dell’intera partita. Noi abbiamo mandato tutto alla procura ed a Pecoraro. Le cose che no avevamo, non potevamo darglielo. Video senza audio? Me lo faccia vedere. Dubito che ci sia un video senza audio, è impossibile. Ritardo? A me non risultano sei mesi dalla richiesta alla consegna. Dovreste controllare. Il ritardo eventualmente non dipende da noi. Faremo molto di più per la trasparenza. Prossimamente si potranno ascoltare tutti gli audio”.

La risposta è stata commentata anche dall’arbitro Claudio Gavillucci raggiunto telefonicamente dalle Iene nella stessa inchiesta:

“La registrazione parte dal momento del fischio di inizio sia audio che video. Si registra tutta la partita o come fai a sapere quando registrare?”.

