Road to Rome 2023, il golf per tutti nella casa della Ryder Cup

Domenica spettacolo tra prove gratuite per i neofiti e una Pro-Am

Roma, 7 dic. (askanews) – Uno sport di tutti e per tutti. Dopo il successo di Villa Borghese (Piazza di Siena), il golf torna a riaprire le porte. Domenica 11 dicembre al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma) – che tra meno di dieci mesi ospiterà la 44esima edizione della Ryder Cup, per la prima volta in Italia – lo show sarà doppio. Ospite d’eccezione, il trofeo della Ryder Cup, esposto in bella mostra per foto e selfie.

Sabato 11 dicembre al Marco Simone Golf & Country Club lo show è doppio – Da una parte una Pro-Am, all’insegna pure dell’inclusione sociale, che vedrà dare spettacolo 20 squadre (ognuna composta da un professionista e tre dilettanti), dall’altra un Open Day aperto ai neofiti (dalle ore 10:30 alle 15:30, previa registrazione al link prova.federgolf.it/openday/) che vorranno scoprire da vicino, prima del Santo Natale, la magia di uno sport coinvolgente e aggregante, che si rivolge alle famiglie e ai bambini.

La “Road to Rome 2023” si arricchisce di un nuovo appuntamento che chiuderà un 2022 da ricordare. E proietterà il golf italiano alla sfida clou tra il Team Europe di Luke Donald e il Team Usa di Zach Johnson.

Su un percorso completamente rinnovato e diventato presto un punto di riferimento a livello internazionale, grande protagonista l’11 dicembre 2022 sarà il divertimento. Con grandi e piccini che potranno esibirsi, tra gioco corto e lungo, sotto la supervisione di maestri qualificati. Tra postazioni di prova che renderanno divertente e avvincente la tappa di avvicinamento alla Ryder Cup 2023.

continua a leggere sul sito di riferimento