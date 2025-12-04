rob-vince-x-factor-2025,-finale-da-record-a-napoli

(Adnkronos) –

Rob è la vincitrice di X Factor 2025. L’artista del team di Paola Iezzi si è aggiudicata il titolo di campionessa al termine di una serata spettacolare, tenutasi in Piazza del Plebiscito a Napoli davanti a oltre 16.000 spettatori. La finale, trasmessa in diretta su Sky, in streaming su Now e in chiaro su TV8, è stata suddivida in tre manche senza eliminazioni, permettendo a tutti i finalisti di esibirsi fino all’ultimo. La classifica finale vede al secondo posto eroCaddeo, Delia al terzo e PierC al quarto.

La serata si è aperta con una performance che ha fuso danza contemporanea, visual immersivi e una potente colonna sonora elettronica grazie a Fred Again, Anyma & Chris Avantgarde e i The Bloody Beetroots e Steve Aoki. La gara è entrata poi nel vivo con tre manche. La prima, ‘My Song’, ha visto i concorrenti proporre un brano rappresentativo del loro percorso: eroCaddeo ha prestato la sua voce a ‘L’emozione non ha voce’ di Adriano Celentano; Delia si è esibita con ‘Cu’mme’ (Enzo Gragnaniello, 1992), resa celebre da Roberto Murolo e Mia Martini; rob si è misurato con un classico di Mina, ‘Città vuota’; infine, PierC ha affrontato la hit mondiale ‘Shallow’ di Lady Gaga e Bradley Cooper. La seconda manche è stata dedicata ai ‘Best Of’, medley energici che hanno riassunto il viaggio di ogni artista all’interno dello show. Per la terza e ultima esibizione, i quattro finalisti hanno riproposto i loro applauditissimi inediti.

Perfetta padrona di casa è stata Giorgia, alla sua seconda conduzione. Ad affiancarla, la giuria composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e il ‘debuttante’ Francesco Gabbani. Il primo ospite della serata è stata una delle più grandi icone della musica italiana, Laura Pausini, che ha presentato in anteprima assoluta il suo nuovo singolo ‘Ritorno ad amare’. Il brano, un omaggio a Biagio Antonacci che lo scrisse e interpretò nel 2001, sarà disponibile da domani su tutte le piattaforme digitali per Warner Records / Warner Music Italy, con la produzione e l’arrangiamento di Paolo Carta e della stessa Pausini.

Oltre a Laura Pausini, la serata ha visto la partecipazione di un’altra star internazionale: Jason Derulo. Il cantante e autore multi-platino, con vendite globali che superano i 250 milioni di singoli e decine di miliardi di stream, ha infiammato il palco con un medley dei brani ‘Talk Dirty’, ‘Who Hurt You’ e ‘Want To Want Me’. L’artista tornerà in tour in Europa il 25 tra gennaio e marzo 2026, dopo il successo del tour nelle arene del 2024.

La finalissima arriva al culmine di un’edizione dai risultati eccezionali, che ha registrato i valori più alti dal 2020. La fase dei Live Show ha ottenuto una media di 2 milioni di spettatori in Total Audience , con una crescita degli ascolti nella serata del giovedì sia sulla pay TV (+3%) che in chiaro (+4% rispetto al 2024). Straordinario anche il coinvolgimento del pubblico da casa, con oltre 20,2 milioni di voti espressi durante i Live, segnando un incremento del +21% sulla scorsa stagione.

L’imponente produzione ha visto un palco di oltre 1000 metri quadri, arricchito da 500 mq di videowall e 1000 corpi luminosi. Lo spettacolo, diretto dal regista Luigi Antonini con la fotografia di Ivan Pierri, è stato ripreso da 20 telecamere. La direzione artistica, firmata da Laccio e Shake (Modulo Project), ha coinvolto 60 artisti, tra cui 50 ballerini, per oltre 20 performance. La scenografia è stata curata da Paola Spreafico, i costumi del corpo di ballo da Maria Sabato e lo styling dei concorrenti da Susanna Ausoni, per un totale di oltre 200 costumi di scena. A completare lo spettacolo, uno spettacolo pirotecnico con 20 postazioni, curato da Luca Toscano, che ha illuminato la Basilica e tutta la piazza. E ora X Factor guarda avanti e apre i casting per l’edizione 2026.