robbie-williams-incanta-trieste-nella-sua-unica-data-italiana

Annunciata per il 10 ottobre l’uscita dell’album “Britpop”

Milano, 18 lug. (askanews) – Robbie Williams ha infiammato lo Stadio Nereo Rocco di Trieste davanti a 28.500 spettatori, con l’unico live italiano del suo tour, nell’ambito del cartellone di eventi “GO! 2025&Friends” – il programma che affianca quello di “GO!2025” per Nova Gorica – Gorizia Capitale Europea della Cultura estendendosi in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Durante lo show, sold out, l’artista britannico ha ripercorso i più grandi successi della sua carriera, tra cui Let me entertain you, Come undone, Strong, Rock DJ, Feel e Angels, regalando al pubblico un’esperienza carica di energia ed emozioni.E’ stata intanto annunciata l’uscita il 10 ottobre di “Britpop”, il nuovo attesissimo album di inediti di Robbie Williams mentre “Spies”, il nuovo singolo estratto dall’album, è uscito oggi e sarà in radio da venerdì 25 luglio.