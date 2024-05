ROMA – Robert Fico “sopravviverà”: se ne è detto convinto il vice-primo ministro della Slovacchia, Tomas Taraba, aggiungendo che il capo del governo ferito oggi in un agguato non starebbe più rischiando di morire. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista con l’emittente britannica Bbc. Taraba ha anche criticato alcuni partiti di opposizione accusandoli di aver alimentato “narrazioni false” e di aver dipinto Fico “quasi come un mostro”, proponendo commenti e tesi incompatibili con una dinamica liberale e democratica.

VIDEO | Il premier slovacco Robert Fico ferito a colpi d’arma da fuoco: “È in pericolo di vita”

LEGGI ANCHE Per i media slovacchi l’assalitore di Fico è un poeta

LEGGI ANCHE Chi è Robert Fico, la parabola dell’”Orban slovacco”: da europeista a filorusso

Il capo del governo, raggiunto da più colpi di pistola esplosi da un attentatore, guida l’esecutivo della Slovacchia dal 2013. Il suo partito si chiama Smer-Socialna demokracia, è descritto come nazionalista e orientato a sinistra e ha espresso più volte contrarietà a un supporto militare all’Ucraina in chiave anti-russa.

PUTIN: “CRIMINE MOSTRUOSO, FICO UOMO CORAGGIOSO”

“Non può esserci alcuna giustificazione per questo crimine mostruoso. Conosco Robert Fico come un uomo coraggioso e determinato. Spero davvero che queste qualità lo aiutino a sopravvivere a questa difficile situazione”. Così il presidente della Federazione russa Vladimir Putin, nel telegramma spedito alla presidente Zuzana Caputova.

L’articolo Robert Fico “sopravviverà: lo hanno dipinto quasi come un mostro” proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it