sabato, 17 Gennaio , 26

Ue-Mercosur, firmato accordo in Paraguay. Ora l’approvazione del Parlamento europeo

(Adnkronos) - I rappresentanti dell’Unione Europea e dei...

Vicenzaoro January 2026, il gioiello nell’era dell’Ia

(Adnkronos) - La seconda giornata di Vicenzaoro January,...

Olimpiadi Milano-Cortina, Boldi cancellato dalla lista dei tedofori: “Incompatibile con i Giochi”

(Adnkronos) - Massimo Boldi 'cancellato' dalla lista dei...

Groenlandia, Trump alza il tiro: “Dazi a chi ha inviato truppe fino a quando non compro tutta l’isola”

(Adnkronos) - Donald Trump alza il tiro sulla...
roberta-capua,-il-dolore-per-l’ex-marito:-“e-morta-la-persona-piu-importante-della-mia-vita”
Roberta Capua, il dolore per l’ex marito: “È morta la persona più importante della mia vita”

Roberta Capua, il dolore per l’ex marito: “È morta la persona più importante della mia vita”

DALL'ITALIA E DAL MONDORoberta Capua, il dolore per l'ex marito: "È morta la persona più importante della mia vita"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Sarà per sempre l’uomo più importante della mia vita”. Roberta Capua, ospite oggi a Verissimo, ha parlato del dolore per la scomparsa dell’ex marito e padre di suo figlio, Stefano Cassoli. “Bisogna andare avanti, la vita ci fa degli scherzi. Nel 2023 ho perso mamma e papà. E nel 2025 ho perso il papà di Leonardo. Ci ha lasciato senza fiato”.  

Un malore gli ha portato via la vita: “È accaduto all’improvviso, è stato davvero difficile da accettare. Questo mi ha fatto capire che la vita va vissuta a pieno, è un attimo. Devi essere felice anche per le piccole cose. Aveva 58 anni, era giovanissimo. Questo lutto ha sconvolto le nostre vite. Ha avuto incidente, ha sbattuto la testa e la caduta è stata fatale”.  

Capua e Cassoli erano separati da due anni: “Sarà sempre il papà di Leo e l’uomo più importante della mia vita. Le separazioni sono sempre conflittuali però ci siamo sempre sentiti e visti. Io e lui siamo riusciti a coronare il sogno di mio figlio, farlo studiare all’estero. Adesso lui vive in Spagna ha iniziato una nuova vita. È più maturo”.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.