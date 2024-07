Roberta Metsola rieletta Presidente del Parlamento europeo: “Non mi tirerò indietro su decisioni difficili”

ROMA – Roberta Metsola è stata rieletta Presidente del Parlamento europeo, con 562 voti. La sfidante più accreditata, la spagnola Irene Montero, esponente di Podemos e candidata dal gruppo The Left, ha ottenuto 61 voti. Questo dunque l’esito dell’assemblea plenaria che ha dato il via alla decima legislatura del Parlamento europeo. All’ordine del giorno, oltre all’elezione del Presidente, anche i vice e i questori.

IL MANDATO

La conferma di Metsola è frutto dell’accordo di maggioranza tra Ppe, S&D e Renew. Il mandato del presidente è di due anni e mezzo, rinnovabile. La prima elezione si svolge dopo l’elezione del nuovo Parlamento, la seconda elezione – di medio termine – dopo 30 mesi.

“PARLAMENTO LUOGO DI DIBATTITO E RISPETTO, RIDURRE BUROCRAZIA INUTILE”

“Sono orgogliosa di essere qui oggi, – aveva detto nel suo discorso prima della votazione – “questo deve essere un Parlamento di dibattito e rispetto. Un Parlamento in cui la burocrazia inutile e la burocrazia sono ridotte, in cui la semplificazione significa che ci occupiamo meno di spuntare caselle e più di buon senso. In cui ogni abuso viene combattuto e dove è più facile fare il nostro lavoro. Non mi tirerò mai indietro dal prendere decisioni difficili”.

