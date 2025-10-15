mercoledì, 15 Ottobre , 25

Roberto Longo nuovo Ceo di La Piadineria

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 15 ott. (askanews) – Roberto Longo è il nuovo Ceo del gruppo La Piadineria. A partire dal mese di ottobre 2025, raccoglie il testimone da Andrea Valota, che resta in azienda con il ruolo di General Manager. Un avvicendamento che sottolinea la volontà dell’azienda di aprire nuovi orizzonti di crescita, sia in Italia che all’estero. Il progetto di internazionalizzazione, infatti, è partito dalla Francia, dove si contano ad oggi 10 ristoranti attivi, di cui 5 a Parigi, con un rapido piano di espansione previsto per il 2026.

Longo arriva a La Piadineria dopo oltre quindici anni in McKinsey & Company, dove si è occupato di Retail, Omnichannel e Food, con focus su trasformazioni commerciali, strategie di crescita ed M&A. Durante gli ultimi vent’anni, ha vissuto in Italia, Regno Unito, Stati Uniti, Emirati Arabi e Singapore.

“Il nostro prossimo obiettivo – ha detto Longo – è diventare un brand globale, replicando all’estero il modello di successo italiano; l’Italia continuerà a essere il nostro più grande mercato e terreno di innovazione. Metterò a disposizione tutte le mie esperienze, idee e la mia passione per La Piadineria perché ciò possa avvenire, insieme a tutta la squadra”.

Fondata nel 1994, La Piadineria ha una rete di 500 ristoranti collocati nelle più importanti città italiane e una presenza in rapido sviluppo in Francia. Ha chiuso il 2024 con quasi 60 nuove aperture e altrettante previste nel 2025. Da aprile 2024, la proprietà fa capo al fondo CVC Capital Partners.

