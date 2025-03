Roberto Vannacci contro Luciana Littizzetto: “Offende l’esercito e fa ‘cagarissimo’”

ROMA – “‘Noi italiani a fare la guerra facciamo cagarissimo’. Ci risiamo. Senza aver mai sollevato le natiche dalle comode poltrone degli studi televisivi, Luciana Littizzetto si sente in dovere di infangare ed offendere l’Esercito Italiano. Sì, con la maiuscola, perché noi le nostre Forze Armate e le istituzioni le rispettiamo, a differenza sua”. Roberto Vannacci su Facebook se la prende con Luciana Littizzetto, dopo la letterina presentata a Che Tempo che Fa: “‘Facciamo cagarissimo’, dice lei. Strano, perché forse le è sfuggito che nella Prima Guerra Mondiale abbiamo scritto pagine di eroismo, che dopo Caporetto i nostri soldati hanno respinto l’invasore, che il 4 Novembre è il giorno della Vittoria e delle Forze Armate. Se alzasse le natiche dai set televisivi e andasse a Redipuglia forse imparerebbe qualcosa. Forse ignora gli Arditi, nati nel 1916, che con mazze ferrate e bombe a mano hanno riunificato l’Italia; forse disconosce gli eroi della Xa Mas, a cui lo stesso nemico ha reso gli onori delle armi, che hanno affondato più tonnellaggio di navi nemiche dell’intera Regia Marina, e tralascia gli eroi di El Alamein e gli impavidi del IX reggimento arditi che si sono immolati per la Patria in lotte spesso impari, e i tanti altri nostri soldati che hanno scritto pagine di eroismo e di valore. Ma si sa, per certi radical chic la storia si ferma al comodo salotto di Che Tempo Che Fa”.

Ancora Vannacci: “Il nostro Esercito non organizza ‘tornei in caserma’, come dice Lei con la solita aria di sufficienza, senza, probabilmente, esserci mai entrata in una caserma. Il nostro Esercito forma soldati (a prescindere dal sesso) pronti a difendere l’Italia e a morire per la Patria, se necessario. Lei continui a fare la starlette da salotto, perché il soldato, evidentemente, non ha né le qualità né i requisiti per farlo. No, signora Letizzetto, il nostro Esercito non fa cagarissimo. A ‘fare cagarissimo’, invece, è certa ‘comicità e sarcasmo’ da quattro soldi: per fortuna, però, in questo caso basta cambiare canale”.

