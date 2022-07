Robot rompe il dito ad un bambino durante una partita di scacchi

ROMA – Potrebbe sembrare la scena di un film, di quelli in cui le macchine prendono il sopravvento e si ribellano all’uomo, ma le immagini che arrivano dalla Russia, sono pura realtà. La vicenda risale allo scorso 19 luglio, quando, durante l’Open di scacchi di Mosca, un robot ha stretto il dito di un giocatore di 7 anni fino a romperlo. Secondo quanto ha dichiarato il presidente della Federazione scacchistica Sergey Lazarev, però, la colpa non è stata del braccio robotico, ma del piccolo, che preso dal momento, non ha rispettato i tempi della macchina che ha scambiato così, il dito per una pedina.

IL VIDEO DELL’INCIDENTE

Il fatto è stato ripreso dalle telecamere della struttura e in breve tempo il video ha fatto il giro del mondo. Le immagini documentano gli istanti che precedono l’incidente e successivamente l’intervento di alcuni adulti presenti intenti a liberare la mano del giocatore dalla stretta della macchina.

