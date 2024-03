Rocca: affluenza open day vaccini più alta previsto, atto di responsabilità

Oms: numero di casi di Covid-19 aumentato del 52% in 28 giorni

Roma, 23 dic. (askanews) – “L ‘affluenza all’open day per la vaccinazione contro il Covid è più alta del previsto. Sono lieto di averlo constatato con i miei occhi, in una giornata particolare e solitamente dedicata allo shopping. La vaccinazione è atto di assoluta responsabilità. Dobbiamo ricordarci che, per quanto l’aggressività del virus si possa essere attenuata, comunque a rischio sono sempre le persone più fragili” ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca durante la visita al centro vaccinale dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma. “L’ho detto sin dall’inizio della pandemia in un’altra veste, che la vaccinazione è un atto di responsabilità verso il prossimo prima ancora che verso noi stessi” ha concluso il governatore del Lazio. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) il numero di casi di Covid-19 nel mondo è aumentato del 52% in 28 giorni, e sono stati segnalati 850.000 casi di contagio.