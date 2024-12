Rocchi: da Finanziaria risorse importanti per Crea e la ricerca

Grazie a ministro Lollobrigida sosterremmo agricoltura italiana

Roma, 23 dic. (askanews) – “I rilevanti stanziamenti ricevuti dal CREA con la legge Finanziaria appena approvata sono il segno della consapevolezza da parte del nostro ministroFrancesco Lollobrigida, del ruolo essenziale della Ricerca nel sostenere l’agricoltura italiana di fronte alle grandi sfide del nostro tempo e sui mercati, tutelando al tempo stesso la qualità e la tipicità delle produzioni e il reddito degli agricoltori”. Così Andrea Rocchi, presidente del CREA, in occasione dell’approvazione della legge Finanziaria che, grazie a due emendamenti, stanzia per il CREA risorse significative.

“Una partita, quella del comparto agroalimentare, che vale il 15% dell’intero sistema economico e che vedrà il CREA sempre più a supporto del settore. Un doveroso ringraziamento va anche agli autori dei due emendamenti”, ha aggiunto Rocchi.

Il primo emendamento stabilisce infatti un importante finanziamento di 9 milioni di euro in 3 anni, per la prima volta finalizzata ad attività di ricerca e sperimentazione sulle TEA. Il secondo concede al CREA, come oneri di funzionamento, un contributo complessivo di 18 milioni, pari a 6 milioni di euro per 3 anni.