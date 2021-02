Rocco Casalino a Live Non è la D’Urso: “un onore per me lavorare con l’uomo e politico Giuseppe Conte” | Video Mediaset

Rocco Casalino a Live Non è la D’Urso parla del rapporto con Giuseppe Conte, del Grande Fratello e non solo.

“E’ stato un onore per me lavorare con l’uomo e politico Giuseppe Conte” – racconta il portavoce dell’ex Premier che aggiunge – “in un momento di pandemia le qualità umane fanno la differenza. Siamo stati il primo paese occidentale ad essere colpiti, un conto è la Cina dove puoi chiudere la gente in casa, una cosa è in Italia dove ci sono le libertà incondizionate”.

Parlando poi del rapporto con Giuseppe Conte precisa: “a livello personale c’è un rapporto di amicizia, c’è stima reciproca. Quando affronti una pandemia siamo diventati tutti molto vicini, si è creata una forza tra di noi, un rapporto molto forte. Conte oltre alle mie capacità aveva delle grandissime qualità”.

Ecco il video Mediaset .

continua a leggere sul sito di riferimento