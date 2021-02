Rocco Casalino a Verissimo: “Ora la pillola per diventare eterosessuale non la prenderei più” | Video Mediaset

Rocco Casalino a Verissimo ha parlato della sua vita, della sua infanzia e dei rapporti con i genitori, ma anche della sua carriera. Casalino ha parlato anche della sua omosessualità dicendo di aver fatto di tutto per essere etero. L’ex portavoce dell’ex premier ha sottolineato di aver pensato di voler una pillola per diventare eterosessuale, ma oggi quella pillola non la prenderebbe più.

“Ho fatto di tutto per essere eterosessuale, ma io sono omossessuale e sono contento di esserlo. La storia della pillola era più una riflessione sul fatto che non riesco mai ad avere la storia perfetta. La questione della pillola l’ho detta quando io e Josè stavamo passando un momento difficile, perché ora la pillola per diventare etero non la prenderei più“.

Parlando poi del suo attuale compagno Casalino ha detto: “Io e Josè andiamo verso i sette anni insieme. Abbiamo alti e bassi, come penso sia normale. Quando ho scritto il libro a luglio stavamo vivendo un momento bassissimo e quindi su di lui non sono stato proprio carino. In realtà, è una persona importante nella mia vita e ora stiamo molto bene insieme. Mi sta molto vicino ed è nei momenti difficili che vedi veramente le persone che ti vogliono bene”. Ecco il video Mediaset.

