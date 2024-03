Rocco Casalino, insulti omofobi dal re delle bancarelle: “Sei miserabile gay, per non dire fr…”

(Adnkronos) – Rocco Casalino fa spostare le bancarelle e Augusto Proietti ‘re degli ambulanti di Roma” posta un video sui social contro l’ex portavoce del presidente del consiglio dei ministri Giuseppe Conte. “Oggi ci hanno fatto la multa a piazzale Flaminio per due metri quadri di banco, quel miserabile di Casalino, perché non gli si può dire fr…Quel gay tutti i giorni telefona ai vigili urbani per farci fare i verbali”. “Oggi ci hanno detto che i furgoni che parcheggiamo lì da 30 anni non li possiamo più parcheggiare lì perché a Casalino danno fastidio e dobbiamo metterli a 3 km. Adesso – ha detto – io faccio una denuncia alla procura”.

“Ho chiamato Rocco Casalino per esprimergli la mia solidarietà e quella dell’amministrazione capitolina, per gli insulti e le gravi minacce che ha ricevuto” ha scritto in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Si tratta di un episodio inaccettabile: questa Giunta si batte da sempre per la legalità e non può tollerare che accadano episodi simili in città. Proseguiremo con determinazione il lavoro per ripristinare decoro e rispetto delle regole a piazzale Flaminio”.

“Il Movimento 5 Stelle condanna fermamente gli insulti rivolti al presidente Conte e a Rocco Casalino da parte del ras degli ambulanti di Roma, Augusto Proietti, condannato per associazione a delinquere e per vari reati finalizzati al monopolio del commercio su strada”. E’ quanto si legge in una nota dei 5 Stelle.

“Sollecitiamo la Giunta capitolina e tutte le forze politiche a condannare con fermezza e chiarezza tali comportamenti. Non è tollerabile che il rispetto della legalità venga messa in discussione o barattata per un pugno di voti. Tutta la nostra comunità esprime piena solidarietà al presidente Conte e Rocco Casalino per questa squallida aggressione verbale”.