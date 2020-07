Rocco Forte aprirà un hotel nel 2023 a Milano

Rocco Forte Hotels e Reale Immobili S.p.A. rinnovano la sinergia, confermando un ambizioso progetto nel cuore di Milano. Sarà il primo albergo Rocco Forte nel capoluogo lombardo. Dopo le importanti inaugurazioni del 2019 – Hotel de la Ville e Rocco Forte House a Roma – la società immobiliare di Reale Group e la collezione di alberghi di prestigio guidata da Sir Rocco Forte annunciano la sottoscrizione del nuovo accordo per la gestione di un indirizzo 5 stelle a Milano, in Via della Spiga. Si tratta di un risultato cruciale per Rocco Forte Hotels, che in questo modo aggiunge al suo portfolio di strategiche destinazioni europee una delle città più dinamiche e ambite a livello internazionale.

