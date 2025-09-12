venerdì, 12 Settembre , 25

Cybersicurezza, Piantedosi: “In sei mesi oltre 5mila attacchi. Allarme per Milano-Cortina”

(Adnkronos) - Allarme cybersicurezza in Italia, in vista...

Gualtieri-Verdone e il Tevere, la caricatura spopola sui social

(Adnkronos) - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri...

Radiohead e non solo, quando la corsa al biglietto diventa un’odissea

(Adnkronos) - I codici per la prevendita non...

Maurizio Mattioli: “Hanno scritto che sono morto, ho denunciato”

(Adnkronos) - "Hanno scritto quattro volte che sono...
rocco-hunt-per-la-prima-volta-porta-il-rap-alla-reggia-di-caserta
Rocco Hunt per la prima volta porta il rap alla Reggia di Caserta

Rocco Hunt per la prima volta porta il rap alla Reggia di Caserta

Video NewsRocco Hunt per la prima volta porta il rap alla Reggia di Caserta
Redazione-web
Di Redazione-web

Tanti duetti, anche con il figlio e la mamma

Caserta, 12 set. (askanews) – Giovedì sera Rocco Hunt ha gremito uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese: il suo live è stato il primo concerto rap alla Reggia di Caserta. Un evento speciale,con migliaia di persone che hanno cantato con lui le canzoni che hanno segnato oltre dieci anni di carriera, in uno scenario unico al mondo.Il rapper ha voluto condividere il palco con amici, colleghi e soprattutto con la sua famiglia. I duetti hanno scandito i momenti più intensi della serata: con Irama in Cchiù bene ‘e me, con Noemi in Oh Ma, con Gigi D’Alessio in Giura e con Ana Mena nelle hit A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso.Ma l’apice dell’emozione è arrivato con i suoi affetti più cari: la madre, chiamata a ballare su Oh Ma, il figlio Giovanni, di 9 anni, protagonista insieme al padre in Non litighiamo più, e infine la moglie Ada, a cui Rocco ha dedicato una struggente versione di Speriamo che Dio non me la porti via.Un trionfo che non è solo musicale, ma anche personale: la celebrazione del ragazzo di giù, un artista che, partendo dalla sua Campania, continua a crescere ed emozionare.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.